فيلم أمريكي يتناول وصول" ديك تشيني" إلى السلطة

جهينة نيوز

بعد فترة قصيرة من عرض فيلمه (ذا بيج شورت) الذي يتناول البورصة الأمريكية في عام 2015، أصيب المؤلف والمخرج آدم مكاي بالإنفلونزا مما أجبره على البقاء في منزله وقراءة كتاب عن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني.

شعر مكاي بالانبهار من السلطة التي اقتنصها تشيني بصمت ومن خلف الكواليس في إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش وألهمه ذلك كتابة وإخراج فيلم ”النائب“ (فايس) الذي سيعرض في دور العرض الأمريكية يوم عيد الميلاد، لكشف حقيقة ما حدث.

وقال مكاي في مقابلة ”كيف استطاع هذا الرجل الغامض الذي لا يتمتع بأي حضور أن يؤثر في التاريخ لهذه الدرجة؟“

وفي الفيلم، يجسد الممثل كريستيان بيل تشيني كشخصية انتهازية متآمرة تدفع بوش إلى حرب غير مدروسة في العراق بعد هجمات 11 أيلول.

لكن الفيلم يتناول أيضا قصة الحب بين تشيني وزوجته لين التي تلعب دورها الممثلة إيمي آدامز ويظهره في لحظات رقيقة مع ابنتيه.

وقال مكاي ”حاولنا أن يكون الفيلم تجسيدا للشخصية لا أن يكون عن الصراع بين اليمين واليسار. حاولنا فعلا أن نفهم المسار الذي انتهجته أمريكا“.

وأضاف ”هذه قصة عن تحول طموح أمريكي متواضع للسلطة إلى شيء أشد قتامة“.

وفاز مكاي، بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو لأنه استخدم أساليب غير تقليدية لوصف انهيار سوق العقارات الأمريكي في فيلم (ذا بيج شورت). وفي (فايس) يمزج بين الدراما والفانتازيا في مشاهد بينها مشهد يخوض فيه ديك ولين حوارا على الطراز الشكسبيري للتخطيط للخطوة التالية في تاريخه المهني.

نال الفيلم ستة ترشيحات لجوائز جولدن جلوب، أكثر من أي فيلم آخر، ويعتبر منافسا قويا لنيل جوائز الأوسكار.