المعهد العالي لإدارة الأعمال يحتفل بتخريج الدفعة الخامسة من ماجستير التأهيل والتخصص برعاية بنك البركة سورية

جهينة نيوز

برعاية السيد الدكتور بسام بشير إبراهيم وزير التعليم العالي، وبحضور عدد من السادة معاوني الوزراء والسادة أعضاء مجلس إدارة المعهد والمدراء وبمشاركة الأستاذ محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك، قام بنك البركة سورية برعاية حفل تخرج الدفعة الخامسة من طلاب برنامج ماجستير التأهيل والتخصص بإدارة الأعمال اختصاص (إدارة تنفيذية -مصارف إسلامية) في المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA .

وقد أشار الدكتور حيان ديب عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال إلى استمرار المعهد بممارسة دوره في إعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجال إدارة الأعمال سواء من خلال الاختصاصات المتاحة في المرحلة الجامعية أو من خلال ماجستيرات التأهيل والتخصص والماجستيرات البحثية والدكتوراه، وسعيه الدائم للربط مع الشركاء في قطاع الأعمال ومن ضمنهم بنك البركة الراعي المالي لهذا الحفل والذي وفي سياق إيمانه بدوره المجتمعي يقدم دعماً متميزاً للمعهد من خلال توفير منح تساعد الطلاب في إتمام دراستهم وتدريبهم وتأمين فرص عمل للمتميزين منهم بعد تخرجهم.

ومن جهته هنئ الأستاذ محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية الخريجين وأكد على أهمية كل فرد من أفراد المجتمع في مرحلة إعادة إعمار سورية.

وأضاف قائلاً: إن بنك البركة ومنذ انطلاقته يولي اهتماماً كبيراً للتعليم وتنمية الكوادر المؤهلة في جميع القطاعات الاقتصادية وذلك من خلال برنامجه للمسؤولية الاجتماعية ,وأكد أن بنك البركة يعطي أولوية للطلاب المتميزين للانضمام إلى عائلة البنك بعد التخرج, وأن تجديد اتفاقية التعاون بين البنك و المعهد تهدف إلى رعاية عدد من الطلاب المتميزين من سنوات التخصص , وتتضمن الرعاية تسديد مبالغ الرسوم السنوية كاملة, إضافة إلى إعطائهم أولوية بأن يكونوا أحد العاملين في البنك بعد التخرج في حال مناسبتهم للشواغر المتاحة حينها, كما سيتم تقديم فرص تدريبية لطلاب المعهد وفق الخطة التدريبية المعتمدة بالبنك, مع إقامة أنشطة مشتركة علمية وعملية متمثلة بمحاضرات تخصّصية وورشات العمل مع وضع كافة وسائل المعرفة العملية من تقارير وبرشورات بمتناول المعهد وطلابه".