روحاني: سنبذل ما بوسعنا لاستتباب الامن في سوريا واليمن

جهينة نيوز

اشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى انه بحث مع نظيره نظيره التركي رجب طيب اردوغان القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشرك بين البلدين مشددا على ان تهديد أميركا للاخرين من الاستثمار في ايران يتعارض مع المواثيق الدولية .

والمح الرئيس روحاني في مؤتمر صحفي مشترك مع اردوغان الى انه وخلال محادثاته مع الجانب التركي أكد على ضرورة تنمية العلاقات وازالة العوائق التي تعرقل التعاون المشترك مضيفا ، كما ناقشنا خلال الاجتماع قضايا المنطقة لاسيما مفاوضات استانة وشدد على ان الجانبين سنستمران في التعاون من أجل استتباب الأمن في سوريا واليمن .

وكان بدأ الإجتماع الخامس للمجلس الأعلى للعلاقات بين إيران وتركيا اليوم الخميس، أعمله بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني ونظيره التركي رجب طيب اردوغان.