البحرية الإسبانية تعلن وفاة 11 مهاجرا وإنقاذ 33 آخرين

جهينة نيوز

أعلنت فرق الإنقاذ البحري الأسبانية، فجر اليوم الخميس إنقاذ 33 مهاجرا على متن زورق بالقرب من جزيرة ألبران الإسبانية في البحر المتوسط، فيما تم العثور على جثث 11 شخصا آخرين على متن الزورق.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" بأن "فرق الإنقاذ استطاعت العثور على الزورق القادم من المياه المغربية بالقرب من مدينة رأس الماء بعد يومين من عمليات البحث".

وقال أحد الناطقين الرسميين باسم فرق الإنقاذ لوكالة إيفي بأن الزورق انطلق من المياه المغربية بالقرب من مدينة رأس الماء صباح يوم الـ18 من ديسمبر/كانون الأول.

وفي واقعة تعود إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أطلقت البحرية المغربية النار على زورق سريع يقل مهاجرين مغاربة بعدما رفض التوقف، فقتل شابة وأصاب ثلاثة مهاجرين.

وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين تراجعت كثيرا عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحديا كبيرا لأوروبا التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين من أفريقيا التي تخسر شبابها الذين يغامرون بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت رسميا، يوم أمس الأربعاء، اتفاقا يهدف إلى تعزيز التعاون العالمي لمواجهة المعدلات المتزايدة للهجرة، لكن الولايات المتحدة والمجر وجمهورية التشيك وبولندا صوتت ضد الاتفاق الطوعي.