نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان تردّ على هاني شاكر

الخميس, 20 كانون الأول 2018 الساعة 13:53 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان تردّ على هاني شاكر

جهينة نيوز

ردّت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان على تصريح نقيب الموسيقيين في مصر هاني شاكر، الذي تحدّث فيه عن أنّ "الإذاعات ومحطات التلفزيون اللبنانية لا يبث الأغاني والكليبات للفنانين المصريين"، وأكدت، في بيان، أنه "لا يوجد أي تمييز في بثّ الأغاني ما بين المغنيين اللبنانيين أو مغنيين مصريين كانوا أم عرباً من مختلف الجنسيات، ونحن دائماً كنا ولا نزال نطالب أن نكون جميعاً موحّدين كفنانين عرب فعلاً وليس فقط غناء".

وختمت النقابة بيانها: "سيبقى الأمل لدينا بأن يكون الحلم العربي صفاً واحداً فنياً فعلاً، وليس أغنية فقط نغنيها سوياً".


أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا