نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان تردّ على هاني شاكر

جهينة نيوز

ردّت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان على تصريح نقيب الموسيقيين في مصر هاني شاكر، الذي تحدّث فيه عن أنّ "الإذاعات ومحطات التلفزيون اللبنانية لا يبث الأغاني والكليبات للفنانين المصريين"، وأكدت، في بيان، أنه "لا يوجد أي تمييز في بثّ الأغاني ما بين المغنيين اللبنانيين أو مغنيين مصريين كانوا أم عرباً من مختلف الجنسيات، ونحن دائماً كنا ولا نزال نطالب أن نكون جميعاً موحّدين كفنانين عرب فعلاً وليس فقط غناء".

وختمت النقابة بيانها: "سيبقى الأمل لدينا بأن يكون الحلم العربي صفاً واحداً فنياً فعلاً، وليس أغنية فقط نغنيها سوياً".