إعلان قائمة بعثة منتخب سورية المشاركة في نهائيات آسيا لكرة القدم

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الرياضي العام اليوم قائمة بعثة منتخب سورية لكرة القدم المشاركة في نهائيات اسيا في الامارات العربية المتحدة.

وحسب الاتحاد الرياضي ستغادر بعثة المنتخب إلى الإمارات في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لإقامة معسكر تدريبي تحضيراً للمشاركة في النهائيات الآسيوية.

وتتألف البعثة من محمد فادي الدباس رئيساً للبعثة وموفق فتح الله إداريا عاما للمنتخبات الوطنية وبيرند شتانغه مدرباً وطارق الجبان وهارلد ارمشير مساعدين للمدرب وسالم بيطار مدربا لحراس المرمى ومصعب بلحوس ممرنا للحراس وماركو كامبيف مدربا للياقة البدنية وخالد السهو إداريا ومحمد مازن الدقوري منسقا للعلاقات الخارجية وعماد الأميري منسقا إعلاميا وأحمد الزيبق مصورا وأحمد كنجو طبيبا وعزت شقالو معالجا فيزيائيا ورؤوف رقيق وفيكتور بولات مدلكين ويحيى أشرفي ومنهل برازي مسؤولي التجهيزات.

وضمت القائمة كلا من اللاعبين إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وعبد الملك العنيزان ومحمد الواكد ونديم صباغ ومحمد المرمور ومحمد فارس الأرناؤط وأحمد أشقر وخالد المبيض ومحمد كامل كواية اضافة الى أحمد الصالح المحترف في لبنان ومارديك مردكيان ومؤيد العجان وهادي المصري المحترفين في الأردن ومحمد زاهر الميداني وحسين جويد المحترفين في العراق وعمرو ميداني المحترف في مصر وعمر السومة وتامر حاج محمد وعمر خريبين ومحمود اليوسف ويوسف قلفا وخالد الحجي عثمان المحترفين في السعودية و جهاد الباعور المحترف في البحرين وفراس الخطيب وحميد ميدو المحترفين في الكويت وفهد يوسف وأسامة أومري ومحمود المواس المحترفين في قطر وعمرو جنيات المحترف في سلطنة عمان ومحمد عثمان المحترف في هولندا على أن يتم انتقاء 23 لاعباً عند السفر.

ويلتقي منتخبنا مع نظيره الفلسطيني في السادس من الشهر القادم في المباراة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة على أن يواجه كلا من المنتخب الأردني والاسترالي على التوالي في العاشر و الخامس عشر من الشهر نفسه.