ممثلة مصرية شهيرة ترفض دور والدة محمد رمضان في أحد المسلسلات..والسبب؟

جهينة نيوز

حلت الفنانة المصرية القديرة سميرة عبد العزيز ضيفة على برنامج "هذا الصباح" يوم الأربعاء على اكسترا نيوز، وكشفت خلال اللقاء أنه كان قد عُرض عليها المشاركة في أحد الأعمال الدرامية بجانب محمد رمضان، إلّا أنها رفضت العرض وأبدت عدم موافقتها.

وفي التفاصيل، ذكرت سميرة عبد العزيز سبب رفضها للقيام بدور والدة محمد رمضان في المسلسل وقالت: "لا.. أنا مخلفش ده"، وتابعت حديثها خلال المقابلة بأن سبب رفضها أيضَا هو عدم إيجاد سيناريو مناسب لتاريخها ويستحق التعب والجهد للمشاركة فيه.

ومن جهة أخرى، تطرقت سميرة عبد العزيز في الحديث إلى موضوع آخر، ألا هو صديقتها الراحلة الفنانة فاتن حمامة، حيث قالت أنها كانت تتمنى زيارة قناة السويس الجديدة، وكانت قد بدأت صداقتهما في مسلسل "ضمير أبلة حكمت" واستمرت حتى فارقت فاتن حمامة الحياة.

من ناحيته، لم يعلق محمد رمضان على ما قالته الفنانة سميرة عبد العزيز نهائيًا، وكان أيضًا قد أعلن عن مسلسله القادم في رمضان 2019 والذي هو بعنوان "الزلزال".