تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود السورية و"الاكراد" يستنجدون بالحكومة السورية!

جهينة نيوز

أرسل الجيش التركي تعزيزات جديدة نحو وحداته قرب الحدود مع سوريا جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن مصادر عسكرية أن "التعزيزات تضم مركبات عسكرية بينها ناقلات جنود مدرعة مستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة".

وأوضحت أن التعزيزات وصلت ولاية "غازي عنتاب" (جنوب) وسط تدابير أمنية مشددة، وتوجهت منها إلى "هطاي" (جنوب) لتعزيز الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وتأتي هذه التعزيزات بالتزامن مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتطهير منطقة شرق الفرات في سوريا، من منظمة "بي كا كا" التي تصنفها تركيا إرهابية.

من جانبها دعت وحدات حماية الشعب الكردية الحكومة السورية إلى حماية حدود سوريا وأرضها، مؤكدة استعدادها للعمل المشترك مع دمشق "لصد تركيا".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أعلنت أن واشنطن بدأت بعملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوقت حان لعودة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم بعد سنوات من قتالهم ضد تنظيم "داعش". وفي رسالة بالفيديو بثها عبر حسابه بموقع تويتر، قال ترامب: "بعد الانتصارات التاريخية ضد "داعش"، حان الوقت لإعادة شبابنا العظماء إلى الوطن". وتابع: "لقد انتصرنا… لذا فإن أبناءنا، شبابنا من النساء والرجال سيعودون جميعا، وسيعودون الآن".