الحالة الجوية المتوقعة خلال اليوم واليومين القادمين من دائرة الأرصاد الجوية

جهينة نيوز

أكد مدير دائر الرصد الجوي رضوان الأحمد اليوم لـ" جهينة نيوز" أن البلاد تتأثر بامتداد لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة

وأشار الأحمد أن الجو سيكون غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق معظم المناطق ويكون الهطل غزيرا أحيانا فوق المناطق الشمالية والجزيرة، في حين تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل موضحا أن الجو خلال الليل بارد بشكل عام ويحذر من تشكل الجليد في المرتفعات الجبلية والضباب في بعض المناطق الداخلية

أما الرياح فقال الأحمد الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة وتنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج

وعن حالة الجو في يومي الجمعة والسبت بين مدير الرصد الجوي استمرار الجو الغائم جزئيا مع بقاء فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة فوق المرتفعات الساحلية. فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل

درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى

دمشق 12 06

دمشق الدولي 13 05

القنيطرة 09 05

سرغايا 07 01

درعا 13 07

السويداء 12 05

حمص 13 06

حماة 14 06

اللاذقية 13 11

القرداحة 12 10

طرطوس 15 11

حلب 10 05