قلاع لــ"برلماني فرنسي" نحن مستعدون لإعادة العلاقات الاقتصادية على أن تبدأ الخطوة الأولى منكم

جهينة نيوز- عبادة محمد

التقت غرفة تجارة دمشق برئاسة غسان قلّاع مع وفد فرنسي برئاسة البرلماني تيري مارياني لدراسة التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي

أعرب البرلماني الفرنسي تيري مارياني عن سعادته بانتصار سورية على الإرهاب والدول الداعمة له قائلا م حسن حظكم أنكم ربحتم الحرب ويجب أن نفكر كيف نعيد العلاقة بين البلدين على المستوى الاقتصادي كما لدي طموح بالانتقال إلى إعادة الإعمار ولكن بداية على مستوى العلاقات

وتحدّث مرياني عن زيارته الأولى حين كانت تعاني دمشق من القصف والإرهاب في حينها وجه إليه الكثير من الأشخاص اللوم لقدومه إليها ولكنهم اليوم ذات الأشخاص يقولون أن سوريا ستنتصر مشيرا إلى عدم اقتناعه بسعادتهم لهذا الانتصار ولكن يكفي آتها حقيقة

وتساءل مراني كيف يمكن إعادة العلاقات السورية الفرنسية لكن ليس على صعيد السياسة بل على الصعيد الاقتصادي فهناك خمسون شخصا فرنسيا يحاولون تكوين جمعية لمحاورة الفرنسيين وسيكون اسمها" محاورة سوريا"

ليأتيه الرد من رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع نحن مستعدون لإعادة العلاقات مع الفرنسيين على أن تبدأ الخطوة الأولى منهم لأنهم من بدؤوا بالقاطعة موضحا أنه كانت بين البلدين علاقات اقتصادية عميقة كما أضاف عليهم تغيير سياستهم تجاه سوريا في كل الأصعدة

فيما رحب أمين سر غرف التجارة السورية محمد حمشو بالبرلماني الفرنسي تيري رياني الصديق الأول الذي حاء من أوروبا إلى سوريا خلال فترة الحرب مؤكدا أن غرفة تجارة دمشق منفتحة للتعاون الاقتصادي مع الجميع لكن ليس مع الدول التي تآمرت على سورية

وأشار حمشو إلى إمكانية إعادة العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول في حال رفعت اجراءتها الجائرة عن سوريا حينها نتحدث إلى حكومتنا لإعادة العلاقات ولكن هناك إمكانية للتعاون مع القطاع الخاص

وبينت سونيا الخانجي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حضور رئيس الوفد المرة السابقة خلال فترة الحرب وهي زيارة عقلانية وذلك يعتبر دافع لإعادة العلاقات بين سوريا وفرنسا ونحن نرحب بها ونعتبرها انطلاقة جديدة

وأضافت.. العقوبات التي رفعت ضد سوريا مخالفة للقانون الدولي فنرجو ان تكون المنظمة السورية الفرنسية المقترحة ان تكون بداية إقلاع لعلاقات قديمة وعريقة بين البلدين

كما قالت.. السفارات الأجنبية الأخرى بقيت مفتوحة في سوريا دون تمثيل دبلوماسي لكن فرنسا أغلقت سفارتها.

ونهاية اللقاء قدم رئيس غرف التجار غسان قلاع درع الغرفة للوفد كعربون محبة

حضر اللقاء من الجانب الفرنسي أندريه كوتراك وجيمي جيمس بيرسون كما حضر أعضاء من مجلس الشعب السوري بطرس مرجانة ومها شبيرو وأحمد مرعي وأعضاء من غرفة صناعة دمشق وريفها وأعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق