فرنسا تؤكد بقاءها في سوريا بحجة محو "داعش" بشكل كامل!

جهينة نيوز

أكد مسؤولون فرنسيون اليوم الخميس أن فرنسا مستمرة بتواجدها في سوريا حتى القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل كامل وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة نيتها سحب قواتها من هناك.

وقالت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية، ناتالي لوازر في مقابلة مع قناة "سي نيوز" الفرنسية "حتى اللحظة سنبقي على تواجدنا في سوريا".

من جانبها شددت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، على ضرورة هزيمة "داعش" بشكل نهائي والقضاء على جذوره التي ما زالت موجودة.

وقالت بارلي في تغريدة على حسابها تويتر، "لم يتم محو "داعش" عن الخارطة بشكل كامل بعد، ولم يتم القضاء على جذوره".

وتابعت: " يجب دحر آخر جيوب "داعش" عسكريا وبشكل نهائي".

وقالت بارلي بأن "تنظيم "داعش" أصبح ضعيفاً جداً وهو يعمل بشكل سري ويحارب بطريقة جديدة تعتمد على التمرد".

وذكرت بارلي بالخسارة التي مُني بها التنظيم حيث قالت: "داعش خسر أكثر من 90% من أراضيه ولم يعد لديه الإمكانيات اللوجستية كما من قبل".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من أمس الأربعاء، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش "في سوريا، وأن ذلك كان سبب وجود قواته هناك.