عودة أكثر من 700 مهجر إلى سوريا خلال الـ 24 الساعة الماضية

جهينة نيوز

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين اليوم الخميس بأنه خلال الــ 24 الساعة الماضية عاد أكثر من 700 مهجر من الخارج إلى أرض الوطن.

وقال المركز في نشرة له بهذا الشأن: "خلال الـ 24 الساعة الماضية عاد 709 مهجر إلى أرض الوطن قادمون من الدول الأجنبية، من بينهم 212 شخصا (63 امرأة و108 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 497 شخصا (149 امرأة و253 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

هذا وبلغ إجمالي عدد من قد عادوا إلى أرض الوطن من الدول الأجنبية منذ 18 يوليو/تموز عام 2018 الحالي 69777 شخصا بما في ذلك 31798 شخصا (9664 امرأة و16140 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس (18779شخصا) وتلكلخ (5985 شخصا) والزمراني (4346 شخصا) والدبوسية (1834 شخصا) والقصير (854 شخصا) بالإضافة إلى 37979 شخصا (منهم 11418 امرأة و19355 طفلا) قد عادوا من الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

ومن جانب آخر أفاد المركز بأن هناك 32 مهجرا عادوا خلال الـ 24 الساعة الماضية إلى منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق بالإضافة إلى 172 شخصا قد عادوا إلى مناطق إقامتهم الدائمة في محافظتي دير الزور ودمشق عن طريق معبر الصالحية.

يذكر أنه وفقا للمركز فإن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بتطهير أراضي على مساحة 9.7 هكتار وذلك في قرى الشوكتلية العثمانية أوفانية ترونجا ورفيد وقصيبة (محافظة القنيطرة) وعين الذات وتلبيسة (محافظة حمص) والزلفي (محافظة دمشق) بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 48 عبوة قابلة للانفجار، منها ثلاث محلية الصنع.