برعاية MTN وتنظيم مشروع أكشن كرنفال الميلاد وإضاءة أكبر شجرة ميلاد في دمشق

جهينة نيوز

أعلنت شركة MTN عن رعاية كرنفال الميلاد، والذي يُنظمه مشروع أكشن بالتعاون مع محافظة دمشق، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وذلك يَومي الخميس 20 والسبت 22 كانون الأول الجاري في دمشق، لِتعم الأجواء الميلادية وسط العاصمة السورية، بمشاركة مجموعة من فرق الكشّاف وكافة فئات المجتمع السوري، وتغطية إذاعية حصرية لإذاعة أرابيسك.

وسيتضمن الكرنفال مسير في شوارع وساحات مدينة دمشق وتجمع ﻣﯿﻼدي ﻛﺮﻧﻔﺎﻟﻲ، حيث سينطلق كرنفال الميلاد يوم الخميس 20 كانون الأول من جانب كافيه أكشن في حي الروضة باتجاه حي الشعلان ثم شارع الحمراء، بمشاركة فريق من متطوعي مشروع أكشن وموظفي شركة MTN، ومجموعة من فِرق الكشاف التي ستعزف الموسيقى الخاصة بالأعياد المجيدة، بالإضافة لمشاركة مجسمات الميلاد من بابا نويل والغزلان وشجرات الميلاد، حيث سيتم توزيع هدايا مميزة من أكشن وMTN، تتضمن باقات إنترنت مجانية لِجميع المشاركين في الكرنفال.

كما سيضم الكرنفال في يومه الثاني المقرر يوم السبت 22 كانون الأول، مسير من ساحة باب توما مروراً بحي القصاع ثم ساحة العباسيين، ليتم إضاءة أكبر شجرة ميلاد في دمشق بطول 30 متر مع زينة فريدة بألوان مُبهجة، يليه الإعلان عن الافتتاح الرسمي لمركز خدمة زبائن MTN الجديد في ساحة العباسيين.

السيد عامر القصار، مدير دائرة العلامة التجارية والعلاقات العامة في شركة MTN سوريا، تحدث عن الكرنفال فقال: "يسعدنا أن نتعاون مع متطوعي مشروع أكشن لتنظيم أضخم كرنقال للميلاد هذا العام، وإضاءة أكبر شجرة ميلاد في ساحة العباسيين في دمشق، وذلك تزامناً مع الأعياد المجيدة والشكل الجديد للساحة. نُهنأ الشعب السوري بهذه المناسبة، ونرجو من الله أن يعيدها على سورية والسوريين بالخير والأمن والسلام".

من جهتها، تحدثت السيدة رين الميلع، مديرة مشروع أكشن عن كرنفال الميلاد فقالت: "نفخر اليوم بأن يقون متطوعو أكشن بتنظيم هذا الحدث الكبير، وأود أن أتوجه بالشكر لكل من وقف وراء هذا النجاح، وأخص بالشكر محافظة دمشق وشركة MTN وإذاعة أرابيسك، وفريق متطوعي مشروع أكشن، والذين كان لهم دور كبير في نجاح هذه الفعالية".

وسيشارك في الكرنفال عدد كبير من وسائل الإعلام، مع تغطية إذاعية حصرية لإذاعة أرابيسك، والتي ستقوم بتغطية جميع فعاليات الكرنفال مباشرةً، لِتنقل لجميع المستمعين الأجواء الاحتفالية التي سينَشرها الكرنفال.

وتأتي رعاية MTN لكرنفال الميلاد تماشياً مع خطتها السنوية لتنظيم الفعاليات، والتي تُركز على مشاركة الشعب السوري الاحتفالات بمناسباتهم وأعيادهم المباركة، والتأكيد على معاني الميلاد المجيد والتي ترمز إلى المحبة والسلام والإخاء، من خلال نشر التفاؤل وأجواء البهجة والفرح بين السوريين.

يُذكر أن مشروع أكشن، هو مشروع تنموي يعمل وفق عدة برامج منها التدريب المهني وبرنامج الفريق التطوعي ودعم الشباب، وكذلك برنامج الفرح الذي يهتم بإقامة فعاليات خلال المناسبات وتندرج تحته هذه الفعالية التي تقام للسنة الثالثة.