ميليشيا "قسد" تصدر بيانا بشأن انسحاب القوات الامريكية من سوريا!

جهينة نيوز

اصدرت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بيانا عاجلا بعد إعلان أمريكا انسحاب قواتها من سوريا.

وقالت "قوات سوريا الديمقراطية" التي تساندها واشنطن ان القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا سيكون له أثر سلبي على الحملة ضد "داعش" وان المعركة ضد التنظيم في مرحلة حاسمة تتطلب دعما أكبر لا الانسحاب.

واشارت الى ان الانسحاب الأمريكي سيسمح بعودة "داعش" للظهور كما ان الانسحاب من سوريا سيوجد فراغا سياسية وعسكريا في المنطقة وسيترك شعوبها بين مخالب القوى والجهات المعادية. حسب تعبيرها.

كما لفتت الى ان الانسحاب الأمريكي سيكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والسلم العالمي.