تغريم لاعب وسط برشلونة مليون يورو بسبب ماركة الحذاء

جهينة نيوز

أمرت محكمة هولندية بتغريم لاعب وسط برشلونة رافينيا ألكانتارا، بما يصل إلى مليون يورو، بسبب مخالفته لعقد الرعاية مع الشركة الراعية له وارتدائه حذاء يحمل علامة تجارية منافسة.

وأقامت "أديداس" دعوى ضد اللاعب البرازيلي البالغ 25 عاما بعدما بدأ رافينيا في ارتداء أحذية "ميزونو" في يوليو ورفض تمديد الشركة الألمانية من طرف واحد لعقد الرعاية الذي انتهى في يونيو الماضي.

المحكمة غرمت رافينيا وألزمته بالالتزام بالعقد، رغم أن فريق الدفاع عن اللاعب أكد أن الشركة أخفت بند تمديد التعاقد، وكان يجب أن تجعله أكثر وضوحا للاعب بإضافة خمس سنوات جديدة في عقد الرعاية.

ويحصل رافينيا على مبالغ مالية مقابل ارتداء أحذية وملابس أديداس منذ عام 2011 لكن محاميه قال هذا الشهر إنه يريد فسخ التعاقد بداعي أن الشركة لم تقدم الدعم الكافي للاعب خلال تعرضه لإصابتين خطيرتين في عامي 2015 و2017

ويتغيب ألكانتارا عن الملاعب لمدة 6 أشهر بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي في الركبة اليسرى، إثر تعرضه لإصابة خلال لقاء أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني.