الجيش يواصل تعامله مع خروقات الارهابيين بريف حماة الشمالي ويقضي على عدد منهم

جهينة نيوز

ردت وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي في محيط قرية المصاصنة على خروقات إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع لهم أثناء محاولتهم التسلل انطلاقا من محور بلدة اللطامنة من الجهة الجنوبية الشرقية للبلدة والاعتداء على نقاط عسكرية في المنطقة.

وتعاملت الوحدات مع الخروقات برمايات مكثفة بالرشاشات الثقيلة وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين ودمرت لهم مرابض ونقاطا محصنة.

وكانت وحدات من الجيش تصدت امس على خروقات المجموعات الإرهابية التابعة لما تسمى “كتائب العزة” المنتشرة في بلدات وقرى معركبة والزكاة واللطامنة ووادي الدورات بالريف الشمالي التي حاولت التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية في المنطقة وأوقعت في صفوفها قتلى ومصابين ودمرت لها مرابض ونقاطا محصنة.