كهرباء السويداء تؤكد: التيار إلى وضعه الطبيعي اعتباراً من اليوم

جهينة نيوز

الانقطاعات المتكررة وزيادة نسبة التقنين للكهرباء في محافظة السويداء خلال الأيام القليلة الماضية شكل هاجساً مقلقاً للمواطنين ولا سيما أن هذا الانقطاع جاء خلال تحضير تلاميذ المدارس والطلبة لامتحانات الفصل الأول بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبعض نتيجة القطع والفصل المفاجئ.

مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة السويداء المهندس نضال نوفل أشار إلى أن التيار الكهربائي سيعود إلى وضعه الطبيعي كما كان سابق اعتباراً من اليوم الخميس 20 /12/ 2018 بعد أن أنجزت ورشات الصيانة في الشركة وورشات المؤسسة العامة للنقل عملية استبدال المحولة 66 / 20 استطاعة 30 ميغا واط المعطوبة في محطة تحويل السويداء بمحولة جديدة بنفس الاستطاعة ويجري حالياً إجراء بعض الاختبارات عليها.

ولفت نوفل إلى أن العطل الحاصل على هذه المحولة أدى إلى خروجها عن الخدمة وتسبب في زيادة ساعات التقنين على المناطق التي تغذيها المحطة المذكورة في مدينة السويداء والريف الشرقي منذ يومين.