امتحانات كلية الاقتصاد ثلاثة أسابيع بدلاً من أسبوعين

جهينة نيوز

تبدأ الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق في الثالث عشر من الشهر المقبل وتستمر حتى تاريخ 31 من الشهر نفسه يتقدم خلالها الطلاب إلى 59 مقرراً متعلقاً بمواد الفصل الأول لكافة السنوات وفقاً للنظام المعدل.

الدكتور عدنان غانم عميد الكلية بين أن الامتحانات امتدت من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بهدف السماح لطلاب السنة الرابعة الذين وصلوا إلى المرحلة التكميلية لتقديم موادها خلال الفصل الأول، بحيث يحق لكل طالب سنة رابعة أن يتقدم بأربعة مقررات، الأمر الذي أعطى أريحية لطلاب السنة الرابعة الحملة من تقديم موادهم وأعطى الطلاب في السنوات الأخرى وقتاً إضافي للتحضير.‏

وأوضح غانم أن التحضيرات الامتحانية على أكملها من خلال التواصل مع الجامعة وتأمين المستلزمات وتحديد عدد المراقبين الإضافيين باعتبار أن الكلية ليس لديها كادر من الموظفين سوى 45 موظفاً يقدمون خدمات لحوالي 10 آلاف طالب وطالبة.‏

وبين عميد الكلية أن نسبة المقررات االمؤتمتة في الكلية تصل إلى 80% من المواد، وليس لديهم أية مشكلة إن كان النظام الامتحاني معدل أم لا، لأن ذلك لا يغير الكثير بالنسبة للدوام في الكلية باعتبار أن لديهم نظامين لطلاب التعليم المفتوح وبالتالي لا يوجد استفادة من مدة تقصير الامتحان، وبخاصة أن امتحانات التعليم المفتوح تستمر لمدة شهر تقريباً.‏