ترامب: حان الوقت لعودة شبابنا من سوريا (فيديو)

جهينة نيوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن الوقت حان لعودة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم بعد سنوات من قتالهم ضد تنظيم "داعش" حسب تعبيره.

وفي رسالة بالفيديو بثها عبر حسابه بموقع تويتر قال ترامب: "بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش حان الوقت لإعادة شبابنا العظماء الى الوطن".

وتابع: "لقد انتصرنا… لذا فإن أبناءنا، شبابنا من النساء والرجال سيعودون جميعا، وسيعودون الآن".

وأشاد الرئيس الأمريكي بجنود بلاده الذين قاتلوا في سوريا، قائلا: "إنهم أبطال أمريكيون عظماء، أبطال العالم العظماء، لأنهم قاتلوا من أجلنا، ولأنهم قاتلوا داعش الذي تسبب في الأذى للعالم".