كيف استطاعت أصالة حرمان خالد سليم من الغناء في مهرجان الاسكندرية للأغنية

جهينة نيوز

ترددت أنباء قوية داخل مهرجان الإسكندرية للأغنية بدورته الخامسة عشرة، أن الفنان خالد سليم الذي كان من المقرر أن يحيي حفل ختام المهرجان لم يعتذر كما يقال، إنما إدارة المهرجان هي التي اعتذرت له عن عدم مشاركته.

وعلمت "النهار" أن الفنانة أصالة نصري اشترطت المشاركة في المهرجان وإحياء حفل الافتتاح مقابل أن يكون الختام لفنان كبير أو فرقة غنائية شابة وليس خالد سليم أو محمد الشرنوبي، مما جعل إدارة المهرجان تحاول التواصل والاتفاق مع النجمين الكبيرين محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله إلا أن أجورهما الكبيرة وقفت حائلا أمام الاتفاق معهما، وحينما فشل المهرجان في التواصل معهما اتفقت إدارته مع فرقتين صغيرتين هما أيامنا الحلوة وساينترا.

ومن المقرر أن تختتم اليوم فعاليات المهرجان والتي أقيمت على مدار 6 أيام وكان ضيف شرفها الأغنية السعودية.