العراق تشدد إجراءاتها الامنية على الشريط الحدودي مع سوريا

جهينة نيوز

أفاد مصدر أمني عراقي في قيادة عمليات محافظة الانبار بان القوات الامنية شددت من إجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان "القوات الامنية شددت من إجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار على خلفية اشتداد المعارك بين القوات السورية وتنظيم داعش الإجرامية".

وأضاف المصدر ان "الإجراءات الامنية شملت تشديد الإجراءات الأمنية على المناطق الصحراوية الممتدة من الشريط الحدودي مع سوريا باتجاه مناطق غربي الانبار للحد من عمليات التسلل وهروب مجرمي داعش باتجاه القاطع الغربي".

واوضح ان "الوضع الامني على الشريط الحدودي مع سوريا مستقر ولم يسجل اي عمليات تسلل بفضل الانتشار الامني الكبير للقوات الامنية فضلا عن قيام طيران الجيش والطيران المسير بمراقبة الشريط الحدودي واستهداف اي عملية تقرب باتجاه القاطع الغربي للمحافظة".

الإعلام الحربي المركزي