تركيا عن مقتل خاشقجي: قضية "جنائية وليست سياسية" ونقيم إمكانية إجراء تحقيق دولي

الخميس, 20 كانون الأول 2018 الساعة 10:24 | سياسة, عالمي

تركيا عن مقتل خاشقجي: قضية

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