بلومبرغ: عرض تركي لأمريكا بشأن منظومات "إس 400" الروسية

جهينة نيوز

بعد الاتفاق الثنائي بين روسيا وتركيا على بيع وتوريد منظومات "إس 400" الصاروخية الروسية لأنقرة خلال عام 2019.

كشفت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر خاص أن تركيا عرضت على الولايات المتحدة الأمريكية دراسة منظومات "إس 400" الروسية بعد شرائها وأشارت إلى أن هذا العرض طرح لحل الأزمة مع الولايات المتحدة بشأن قضية توريد المنظومات الروسية الحديثة "إس-400" لأنقرة.

وكتبت الوكالة أن تركيا تعد شريكا أساسيا للولايات المتحدة الأمريكية في مشروع إنتاج مقاتلات "إف 35" من خلال مشاركة شركات تركية بإنتاج قطع غيار للمقاتلات الأمريكية الجديدة.

وأبدت الولايات المتحدة خشيتها ومعارضتها لشراء تركيا منظومات "إس 400" الروسية، وذلك بسبب قدرة روسيا على اختراق أجهزة مقاتلات "إف 35" الموجودة لدى الأتراك، ما سيؤدي إلى انكشاف مميزات المقاتلة للخبراء الروس.

وردا على ما جاء في وكالة "بلومبرغ"قال المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن الاتفاق بين روسيا وتركيا بشأن منظومات "إس 400" يحتوي على بنود خاصة بصلاحية الإفصاح عن خصائص "إس 400" ويجب على جميع الأطراف احترام القوانين وبنود الاتفاقية.

وختم بيسكوف قائلا: "لا نرى أي سبب لعدم الوثوق بشركائنا الأتراك".