بريطانيا عن إعلان امريكا سحب قواتها من سوريا.. محاربة "داعش" لا بدَّ وأن تستمر!

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس أن قوات "التحالف الدولي" في سوريا حققت نجاحا كبيرا ولكن محاربة تنظيم "داعش" لا بدَّ وأن تستمر.

وجاء في بيان الخارجية البريطانية: "حقق التحالف الدولي تقدما كبيرا ضد "داعش" منذ بداية العملية العسكرية، استعاد التحالف وشركاؤه في سوريا والعراق معظم الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، وفي الأيام الأخيرة كان هناك تقدما جديا في المنطقة الأخيرة في ظل احتلال داعش لشرق سوريا. ولكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، ويجب ألا يغيب عن البال الخطر الذي يمثله داعش. وحتى دون الأرض، فهو يبقى تهديدا".

وأكد بيان الخارجية على أن الولايات المتحدة نفسها أوضحت أن انسحاب الجيش الأمريكي لا يعني نهاية حملة التحالف الدولي إذ قالت: "نحن لا نزال ملتزمين بالتحالف الدولي والحملة من أجل تحرير المناطق من داعش وضمان انتصار موثوق به، وسنعمل مع شركائنا الإقليميين في سوريا وخارجها".

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن بلاده هزمت تنظيم داعش في سوريا، وأن ذلك كان سبب وجود قواته هناك.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، ذكرت في تقرير لها يوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي يبدأ استعداداته للانسحاب كليا من شمال شرق سوريا، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، لم تسمهم، أن واشنطن بدأت إبلاغ شركائها أنها "ستنسحب فورا من المنطقة".