ودائع المصرف الزراعي أكثر من 60 مليار ليرة

جهينة نيوز

قال المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان لصحيفة الثورة ان ودائع المصرف تشهد تطوراً ممتاز قياسا إلى سنوات سابقة ولا سيما خلال سنوات الحرب معتبرا أن هذا التطور مكّن المصرف من الوفاء بالتزاماته والمساهمة الفعالة أكثر من ذي قبل في دعم العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي سواء بالنسبة لمستلزمات الإنتاج أو الدعم المالي المباشر من خلال تمويل بعض المشتريات.‏

وأشار أن قيمة الودائع لدى المصرف بلغت نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 60 مليار ليرة توزعت بمعدل 53,3 مليار ليرة على شكل ودائع تحت الطلب والودائع لأجل 1,25 مليار ليرة أما ودائع التوفير فقد وصل حجمها إلى 5,3 مليارات ليرة ، في حين يقل كثيراً مبلغ الحسابات المجمدة لأسباب مختلفة والتي لم تزد عن 62 مليون ليرة.‏

وعما حققه المصرف في مجال مستلزمات الإنتاج أوضح أن المصرف الزراعي استمر بدعم العملية الإنتاجية بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من القيمة المضافة عبر جملة من الإجراءات التي يقوم بها وفقاً لتخصصه ولا سيما منها تأمين السماد للفلاحين في المناطق الآمنة ، على الرغم من كل الظروف التي مرت بها البلاد، مبينا أن المصرف تمكن من تحقيق أرقام جيدة في مجال مبيعات مستلزمات الإنتاج حيث بلغ إجمالي مبيعات المصرف من مادة الأسمدة على اختلاف أنواعها 74837 طناً بقيمة إجمالية تبلغ 12,6 مليار ليرة لغاية نفس الفترة ، والتي توزعت حسب نوع السماد المباع وبمعدل 22936 طنا لسماد سوبر الفوسفات بقيمة إجمالية بلغت 3،46 مليارات ليرة في حين بلغت الكميات المباعة من سماد اليوريا (46%) 50505 اطنان بقيمة 8,8 مليارات ليرة أما نترات الأمونيوم (30%) فقد بلغت كمياتها المباعة 636 طنا بقيمة 64 مليون ليرة مقابل 313 مليونا من الليرات السورية وهي قيمة لكمية تبلغ 760 طنا من سماد سلفات البوتاس.‏

وحول المخطط والمنفذ في مجال الخطة الإنتاجية ولا سيما بالنسبة لعمليات الإقراض المنفذة أوضح أن المصرف خطط خلال عام 2018 لقروض بمبلغ يصل إلى 20 مليار ليرة كما خطط لقروض المشروع الوطني للري الحديث بمبلغ 100 مليون ليرة بالتوزي مع تخطيطه للقروض الممنوحة بموجب أنظمـة خاصة لجهات القطاع العام بمبلغ 116 مليارا ليكون إجمالي الإقراض المخطط لعام 2018 مبلغـاً يصل إلى 136,1 مليار ليرة، وعما تم منحه من المخطط بيّن زيدان أن إجمالي القروض الممنوحة بلغت 87,088 مليار ليرة بنسبة تنفيذ وصلت إلى نحو 64% توزعت بمعدل 3,088 مليارات ليرة لإقراضات المصرف بالتوازي مع 84 مليار ليرة وهي إجمالي الاقراضات الممنوحة من قبل المصرف بموجب أنظمة خاصة لمصلحة جهات القطاع العام والتي تتوزع بدورها بمعدل 21 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان و 60 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للحبوب و 3 مليارات ليرة لمصلحة المؤسسة العامة لإكثار البذار.