السكك الحديدية تخطط لشراء 15 قاطرة لنقل الإحضارات الحصوية وتسيير قطارات لنقل الوقود

جهينة نيوز

تولي وزارة النقل السكك الحديدية أهمية خاصة في خطتها للعام 2019 لجهة إصلاح وصيانة وتسيير للقطارات على عدة محاور تساهم في تحقيق جدوى اقتصادية وإيرادات لخزينة الدولة وتخديم المواطنين ونقل البضائع بأسعار وتكلفة أقل،‏ وفي هذا السياق كشف مدير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية الدكتور نجيب فارس للثورة عن خطة الحكومة لتسيير قطارات على محور دمشق - حمص من أجل تخديم ونقل الوقود إلى محطات الكهرباء في الزارة ومحردة وريف دمشق وتخديم المدينة الصناعية بعدرا بريف دمشق.‏

واشار أن الأولويات تشمل أيضاً مشروع استكمال المرفأ الجاف في المدينة الصناعية بحسياء حمص حيث بلغت نسبة التنفيذ فيه 70% ومن ثم تسيير القطارات من حمص إلى حلب لاحقاً.‏

وأضاف أن المؤسسة تسعى حالياً لشراء 15 قاطرة من الدول الصديقة من أجل نقل الإحضارات الحصوية من مقالع حسياء إلى المحافظات، موضحاً أن استطاعة كل قاطرة 3200 حصان إضافة إلى شراء شاحنات سككية قلابة لغاية نقل الاحضارات الحصوية أيضاً.‏

واكد أن هذه القاطرات ستحقق للمؤسسة إيرادات كبيرة بحدود 5 مليارات ليرة مبدئياً والمؤسسة الآن في صدد البحث عن مصادر تمويل فقط.‏

وفيما يتعلق بتعمير صهاريج الفوسفات قال هناك صيانات مستمرة لهذه الصهاريج وهي جاهزة للنقل وخلال الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن إعادة تعمير القاطرات البالغة 21 قاطرة العاملة على خط طرطوس اللاذقية لنقل الركاب.‏

وفي رده على سؤال يتعلق بقاطرات نقل الغاز قال:‏ يوجد لدينا صهاريج لنقل الغاز وكنا سابقاً ننقل الغاز من منطقة دير الزور عبر هذه الصهاريج.‏

واشار أن المؤسسة تتخذ إجراءات الأمان والسلامة المرورية للسكك الحديدية من الحوادث والضباب باجراءات عديدة منها المنظومة اللاسلكية ونظام الحلقة الداخلية بالإضافة إلى الخطوط الأرضية المتوفرة وإشارات التحذير للمعدات.‏