دراسة للمشكلات الفنية على الاتوسترادات وتغيير نموذج لوحات السيارات بهدف تحسين الواقع المروري

جهينة نيوز

ناقشت اللجنة العليا للمرور برئاسة اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية امس عدة نقاط مهمة تتعلق بالمرفق المروري منها معالجة موضوع تصريف مياه الأمطار في المدن وعلى الطرقات وما تسببه من كوارث، واستبدال اللوحات الحالية للسيارات بلوحات جديدة وحديثة وبحث إمكانية إنشاء إذاعة مرورية لزيادة الوعي المروري للوصول إلى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ومتابعة مراحل تأهيل وتجهيز وتفعيل مراكز انطلاق الحافلات وإعادة تفعيل منظومة الإسعاف السريع في مراكز الطرق العامة وعلى الاوتوسترادات الدولية.‏

وأكد وزير الداخلية على إيلاء مرفقي المرور والنقل الأهمية اللازمة للنهوض بالواقع الخدمي للمواطنين من خلال توفير مراكز انطلاق آمنة لهم تؤمن جميع الخدمات وأن تكون الطرق داخل المدن والاوتوسترادات الدولية آمنة ومخدمة بالشاخصات المرورية ومحددات الطرق ودوريات مرورية تقدم المساعدة للمسافرين بالإضافة إلى نشر الوعي والثقافة المرورية بهدف الوصول إلى السلامة المرورية.‏

وبين اللواء الرحمون أن وزارة الداخلية قامت بتطوير وتحديث قاعدة البيانات في إدارة المرور وفروعها بالمحافظات ليتمكن المواطنون من المصالحة على الضبوط الغيابية في أي محافظة بغض النظر عن مكان تسجيل المركبة ومكان وقوع المخالفة.‏

ولفت اللواء الرحمون إلى ضرورة وضع أجهزة مراقبة السرعات على الطرقات العامة في أماكن مكشوفة وواضحة ووضع شاخصات طرقية للدلالة عليها منعاً لوقوع الحوادث.‏

وأوصت اللجنة بتكليف وزارة النقل بإعداد دراسة ومعالجة للاوتوسترادات بين المحافظات فيما يخص المستنقعات المائية المتشكلة على الطرقات وخاصة أوتستراد طرطوس اللاذقية واوتستراد طريق الزبداني واوتسراد دير الزور، وإجراء دراسة لتغيير نموذج لوحات السيارات بالتنسيق ما بين وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور ووزارة النقل لإيجاد نموذج خاص باللوحات لا يمكن تزويره يحمل كود سري خاص بكل مركبة يتضمن كامل المعلومات عن المركبة التنسيق بين وزارة الإعلام وإدارة المرور فيما يخص الإذاعة المرورية وتشكيل لجنة إعلامية من وزارة الداخلية ممثلة من إدارة المرور وإدارة التوجيه المعنوي ووزارة الإعلام والإدارة المحلية والاتصالات بغية تشكيل غرفة مراقبة مشتركة وإذاعة السلامة المرورية وتأهيل وتفعيل مراكز الانطلاق للحافلات العامة في جميع المحافظات.‏

كما أوصت اللجنة بإزالة المطبات البيتونية عن الاوتسترادات بين المحافظات غير الضرورية وطلاء الضروري منها بالمادة العاكسة منعاً لوقوع الحوادث الليلية ووضع شاخصات تحذيرية.‏