برعاية MTN.. "الكابتن" ينطلق في بداية العام على شاشة القناة السورية

جهينة نيوز_ عبدالهادي الدعاس

أعلنت مجموعة "الكابتن" وشركة "MTN" عن إطلاق برنامج "الكابتن" على شاشة الفضائية السورية، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء الأربعاء 19 كانون الأول، في فندق قصر الشهبندر بدمشق، بحضور القائمين على البرنامج، وممثلين عن شركة MTN وعدد من مختلف وسائل الإعلام الرياضية في سورية.

حيث سيتم إطلاق أول حلقات البرنامج الذي يقدمه الكابتن "طريف قوطرش" والإعلامي "محمد الخطيب" والكابتن "أنور عبد الحي" مطلع العام القادم عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ليشاركوا من خلاله المشاهدين بكل ما يخص الرياضة المحلية والعربية والدولية، بطريقة مغايرة لما هو سائد في الإعلام الرياضي، حيث سيتم الخوض في الواقع الرياضي من منطلق تشجيع كافة الخطوات الصحيحة، إضافة لتسليط الضوء على الأخطاء والسلبيات بطريقة هدفها وضع الحلول لها، للارتقاء بواقع الرياضة السورية.

وسيتضمن البرنامج أيضا العديد من الفقرات المتنوعة والتي سيقدمها الإعلامي "غيث حرفوش"، وفقرة خاصة بالتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج.

"برنامج الكابتن"، سيقدم باستديو هو الأول من نوعه في الإعلام السوري المرئي، تم تجهيزه وفقاً لأهم المواصفات العالمية، وتم إنشاؤه بخبرات وطنية، إضافة بأنه سيتم تقديم جوائز قيمة للمشاهدين على مدار العام عن طريق مسابقة خاصة بالبرنامج عبر الرسائل القصيرة.

"عامر قصار" مدير دائرة العلامة التجارية والعلاقات العامة في شركة MTN، بين لـ "جهينة نيوز"، أن برنامج الكابتن سيكون واحد من أهم البرامج الرياضية لعام 2019، بهدف الوصول إلى برنامج رياضي يليق بمستوى المشاهد السوري والعربي على الشاشة السورية.

ولفت قصار، بأن رعايتهم الرسمية للبرنامج تأتي أيماناً منهم بحاجة الشارع السوري الرياضي لهذا النوع من البرامج لما سيقدمه من غنى في المحتوى، إضافة لدوره بدعم الرياضة السورية، وليشاهد الجميع بأن السوريين قادرين على النهوض بمجتمعهم كون الرياضة هي جزء من هذا النهوض.

من جانبه لفت الكابتن "طريف قوطرش"، لـ "جهينة نيوز"، أن فكرة البرنامج تنبع من أهمية الرياضة السورية التي تمتلك طاقات ومواهب عديدة، مؤكدا بأن الكابتن سيضيف قيمة للرياضة السورية كونه برنامج مختلف تماماً عن البرامج الرياضية الأخرى.

وأشار إلى أنه سيأتي ليتوج جهوداً كبيرة وضعت في سبيل إعداد وتقديم أحد أهم البرامج الرياضية محلياً، مضيفاً بأن التعاون مع وزارة الإعلام والشاشة السورية وشركة MTN شكل دافعاً كبيراً للخروج بمحتوى يليق بمستوى المشاهد ويساهم في تصويب العمل لوضع الرياضة السورية على الطريق الصحيح والنهوض بها.

الكابتن "أنور عبدالحي"، أشار بأنه لا يوجد أي برنامج رياضي يتحدث بتخصص رغم تواجد العديد منها، مؤكدا بأن برنامج الكابتن سيكون مختلف وسيسعى للبحث عن الأخطاء كون الإعلام هو من يظهر هذه الاخطاء ويعمل على تصحيحها، إضافة لدوره بإظهار المواهب المتواجد في سورية والتي لم يتم الحديث عنها.

"محمد الخطيب" مدير عام مجموعة الكابتن ورئيس تحرير البرنامج، أوضح بأن المشروع يأتي لتقديم رؤية مختلفة للرياضة السورية لكافة ما عرض في السابق، وأنه سيقدم الرياضة بالصورة الحقيقية وسيسلط الضوء على كافة الاخطاء الرياضية ليس من أجل النقد فقط وإنما للبحث عن حلولها، وسيكون شفاف وواضح وبحاجة كل مواطن مهتم في الرياضة السورية والعالمية