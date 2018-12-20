الإدارة الأمريكية: بقايا داعش لا تعد ذريعة لبقاء القوات في سوريا إلى ما لا نهاية

جهينة نيوز:

صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن بقايا تنظيم داعش لا تعد ذريعة لبقاء القوات الأمريكية في سوريا إلى ما لا نهاية.

وقال المصدر للصحفيين: "من الممكن استخدام [بقايا داعش] لتبرير وجود القوات لفترة غير محددة…، لكن الرئيس [ترامب] قرر أن الأهداف من تمركز القوات المسلحة في سوريا تم تحقيقها مما يسمح بنقلها [من سوريا]".

وأكد المصدر على أن " مهمة الولايات المتحدة للقضاء على الإرهاب لن تتغير".

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زعم أن الحرب ضد المجموعة الإرهابية "داعش"، كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية في سوريا.

كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، مساء أمس الأربعاء، أن واشنطن بدأت عملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت ساندرز في بيان، أمس الأربعاء "بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

و في ذات السياق قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية خلال برنامج "لعبة كبيرة" على القناة الأولى الروسية: "قالت الولايات المتحدة إنها انتقلت إلى مرحلة جديدة، لم يعرف بعد عن ماهية هذه المرحلة الجديدة. لا توجد تفاصيل، لكن ظاهريا تكمن في حقيقة أن القوات سوف تسحب".

وأضافت: "أود، بالطبع، أن أفهم ما هو متوقع في المرحلة الجديدة من الحملة السورية. وأن لن يحدث مثل ما حدث على سبيل المثال في أفغانستان: نسحب [القوات] كليا، أو نعيدهم مرة أخرى، على مدار أعوام كثيرة".