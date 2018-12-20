أبراج يوم الخميس 2018/12/20 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود١٢/٢٠: محبوب، ذكي، مرح، مرتبط بالآخرين، متعصب بالحب، عقلك منفتح، سريع التنقل وتكره الجمود، ترغب بالإصلاح دائما، استقلالي، محب للسفر، تساعد المظلومين، متعدد المواهب، الأشهر القادمة تزداد أرباحك وتوسع نشاطاتك، حلول لصالحك مسائل قانونية، عروض مهنية اجتماعية مغرية، تغير في مجالاتك للافضل سفر وانتقال لمكان آخر وللبعض زواج وارتباط وعقود وعمل جديد بين شهر آذار وأيار وتموز وتشرين الثاني.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: تعيد النظر ببعض المسائل المالية، تقلق على بعض الفواتير والمصاريف لذلك استشير قبل توقيع العقود وقسم احتمال مكسب مالي أو هدية أو استرداد دين ومساءً ترويج مشروع وتظهر مناقشات ومسائل مهمة وتكون فيها اتصالاتك مطمئنة وتشارك زيارات أخوة وجيران ومقابلات ناجحة.

برج الثور: القمر ببرجك يستعد للانتقال الى برج الجوزاء، فرصة مالية لك لتحقق مشاريع وتكسب قضية وتحقق نجومية في اليومين القادمين، خطواتك جيدة تشعر بالراحة والاندفاع باتجاه كل جديد.

برج الجوزاء: انتبه من ردة فعل متسرعة، جرّب أن تصلح أخطاء وترمم علاقات وتقدم بعض التنازلات واشحن طاقاتك بالأفكار الايجابية حتى تستقبل القمر من المغيب وتنطلق بمرحلة جديدة وتعلن عن طي مرحلة وتصوّب أهدافك وتحدد أولوياتك وتتحمس تدريجياً لتحمل بداية لأيام قادمة فيها سهر وتوصل وادخال تعديل على حياتك وتغيير مكان إقامتك.

برج السرطان: تتمتع بحضور لافت يوم مناسب لتعيد إحياء علاقاتك وتحالفاتك، تحقق ببعض الأمور في تراجع بالمعنويات ممكن أن ترتكب سهو أو تعم أجوائك فوضى داخلية لذلك انتبه من المحتالين ومن خيبات الأمل وانتبه على صحتك.

برج الأسد: تدفع بأعمالك نحو المسؤولين للاستفسار الأضواء مسلطة عليك و على أدائك لذلك ركز واثبت مركزك الاجتماعي، ساعات المغيب تحتفل مع الأصدقاء بالنجاح والانجازات يكون الأصدقاء أقوياء يقفون لجانبك، تسهر أو تلبي دعوة أو تقوم بمشاركة بينك وبينهم وتعمل دعوات وسهرات، يومين مقبلين تحقق انجازات ونجاحات خاصة وجود القمر بالجوزاء يدعمك.

برج العذراء: نهار يحملك انتقال من مكان لمكان آخر اتصالات لأماكن بعيدة، وضّح كلامك، زيارات نقاشات تكون مفيدة تجارة ربح تصدير أما المغيب والمساء تشعر بحالة اجتهاد ومسؤولية أكثر، لا تهرب الأجواء مملة، عليك أن تحسن من أداءك ومشاركتك في العمل، انتبه لا تعطي صورة سيئة مساءً من خلال ردة فعلك العصبية.

برج الميزان: تجهز لانطلاقة وتجدد حسابات مالية، اطلب مساعدة، الحظ لا يتخلى عنك تفكر في تغير مكان، مساء تزداد حركتك و اتصالاتك تنشط زياراتك وتقوى أفكارك تحصد ربح مالي، ممكن تزداد رغبتك بالعلاقات العاطفية والسفر.

برج العقرب: سعيد بلقاء آخرين تعزز علاقاتك على صعيد شراكة، تهتم بتطوير عملك تعمل على جرد الحسابات تكون أمام ظرف وتختار الأنسب لك وتحاول أن تحسن من امورك المالية.

برج القوس: أبدأ عملك باكرا تستفيد العمل كثير وبعدة اتجاهات وخاصة أعمالك مستعجلة لا تعمل مشاكل وتجنب المتاعب وخاصةً القانونية، في جميع الأحوال مساءً وغداً تركيز على شراكة إذا ظهر خلاف أو جدال رتّب أوضاعك على أساس المسايرة والمصالحة.

برج الجدي: تكرس الوقت لأحبائك، الظرف جيد تقدر أن تتفاهم وتبتسم وتنسجم وتفرح لنجاح أو أخبار جميلة وتهتم بطفل، مساءً أعمال كثيرة تنقلات انتبه من نوايا سيئة وتوجيه اتهامات لك، جرّب توجه اهتمامك نحو عالم الصحة وتختار ما يناسبك من غذاء وألوان وطاقات.

برج الدلو: ركز طاقاتك على انجاز أمورك العائلية وتحرك من دون تأخير ومماطلة، محظوظ وبانتقال القمر الجوزاء تطمئن أحبائك الى جانبك تعيش سهرة جميلة ومناقشات متعددة وقسم أيضاً اهتمام بالأولاد.

برج الحوت: تحقق تقدم وخطوة مهمة على صعيد سفر و اتصالات مهمة و تغيير مكان إقامة تجد نفسك محاط بضغوطات عائليةمساءً وبعض تأجيل وإصلاحات، يحتاجك أحد من أفراد عائلتك في مشكلة، جرّب مساءً تبقى في المنزل أفضلك.