هذا ما أبغلته الإدارة الامريكية لكيان الاحتلال الاسرائيلي عن الانسحاب من سورية

جهينة نيوز:

علق رئيس وزراء كيان الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، على القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا.

وقال نتنياهو في تغريدة له على حسابه الشخصي في "تويتر"، مساء اليوم، "هذا بطبيعة الحال قرار أمريكي. سندرس الجدول الزمني لهذا القرار، وأسلوب تطبيقه وبطبيعة الحال سندرس أيضا التداعيات بالنسبة لنا".

وتابع نتنياهو: "في أي حال من الأحوال سنعمل على صون أمن (إسرائيل)، وسندافع عن أنفسنا في هذه الساحة. لقد تحدثت أول أمس مع الرئيس ترامب، كما تحدثت أمس، مع وزير الخارجية، بومبيو. الإدارة الأمريكية قالت لي إن الرئيس يعتزم إخراج القوات الأمريكية من سوريا، وأوضحوا لي أنه توجد سبل أخرى للتعبير ميدانيا عن تأثيرهم".

وفي السياق نفسه، أكد مندوب كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، قبل انعقاد الجلسة الأممية الخاصة بمناقشة مزاعم الأنفاق على حدود لبنان، أن "إسرائيل تحترم قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من سوريا، لكن تل أبيب لديها مخاوفها الخاصة"، على حد قوله.