الإعلان عن رفع أسعار الخبز السياحي و الصمون و هذه هي الأسعار الجديدة

الأربعاء, 19 كانون الأول 2018 الساعة 22:03 | شؤون محلية, أخبار محلية

الإعلان عن رفع أسعار الخبز السياحي و الصمون و هذه هي الأسعار الجديدة

جهينة نيوز:

أصدر وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك الدكتور عاطف النداف قرار جديد بموجبه حدد أسعاراً جديدة للخبز السياحي و خبز الصمون و خبز النخالة الخاص بمرضى السكري و الكعك.

و بموجب القرار المعمم الى مديريتي التجارة الداخلية في دمشق و ريف دمشق حدد سعر كيلو الخبر السياحي بـ 350 ليرة و كيلو الصمون طحين قاسي بـ 450 ليرة و الصمون الطري بـ 400 ليرة, كما حدد سعر كيلو خبز النخالة بـ 300 ليرة و كيلوا الكعك بسمسم بـ 850 ليرة و بدون سمسم بـ 800 ليرة.

و يذكر أن رفع الأسعار جاء بعد إرتفاع أسعار الطحين و في سورية و العالم, و كانت الأفران قد رفعت سابقاً أسعار الكرواسان و المعروك و الكثير من المعجنات.


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