ما هو دور رئيس النظام التركي في قرار ترامب بالإنسحاب من سورية..؟

جهينة نيوز:

كشف مسؤول أمريكي مطلع أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتخذ قرار سحب قوات الولايات المتحدة (الموجودة بشكل غير شرعي) من سوريا نتيجة محادثاته الأخيرة مع رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان.

وأوضح المسؤول الأمريكي، في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن القرار تم اتخاذه بعد مكالمة هاتفية جرت بين ترامب وأردوغان الجمعة الماضي.

وقال المصدر ذاته مبينا: "كل ما حدث لاحقا يجري تطبيقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال هذه المكالمة الهاتفية".

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الأربعاء، أنها بدأت سحب كل قواتها المنتشرة في سوريا, و ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس النظام التركي نيته شن عدوان على سورية بحجة مكافحة الإرهاب في إشارة للتنظيمات التي خلقتها الولايات المتحدة شمال سورية.