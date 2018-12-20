الخارجية الأمريكية تقر صفقة صواريخ باتريوت لتركيا بقيمة 3.5 مليار دولار

الأربعاء, 19 كانون الأول 2018 الساعة 20:35 | سياسة, عالمي

الخارجية الأمريكية تقر صفقة صواريخ باتريوت لتركيا بقيمة 3.5 مليار دولار

جهينة نيوز:

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، على صفقة لبيع تركيا منظومة “باتريوت” للدفاع الجوي والصاروخي، بقيمة 3.5 مليار دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية قررت الموافقة على بيع صواريخ باتريوت (PAC-3) والتجهيزات الخاصة بها إلى تركيا، بقيمة تقديرية تبلغ 3.5 مليار دولار.

وأضاف البيان أن الوكالة أبلغت الكونغرس اليوم بأمر الصفقة.

وأشار إلى أن الموافقة على الصفقة ستمنح الدفاع الجوي التركي مرونة كبيرة.

وتابع: “مع امتلاكها القدرة على ردع التهديدات الجوية والصاروخية والهجمات الأخرى، ستساهم تركيا الآمنة بتحقيق السلام والاستقرار في الناتو والقارة الأوروبية”.


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