عملياً القوات الأمريكية والفرنسية تبدأ انسحابها من سوريا تمهيداً للعدوان التركي

جهينة نيوز:

أعلن مصدر مقرب من ميليشيات ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدء انسحاب القوات الأمريكية والفرنسية من سوريا.

و نقلت وكالة سبوتنك الروسية عن المصدر أن "القوات الأمريكية انسحبت من نقطة الكازية في مدينة الشيوخ شرقِ منبج ومن مواقعها في قرية العاشق بريف مدينة تل أبيض إلى القاعدة الأمريكية في مدينة عين عيسى بريف محافظة الرقة تمهيدا لانسحابها الكامل من سوريا".

وتابع المصدر أن: "القوات الفرنسية انسحبت أيضا من بعض النقاط في منبج بريف حلب وعين عيسى بريف الرقة تمهيدا للانسحاب الكامل من سوريا".

وأعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم الأربعاء أمرا بسحب القوات الأمريكية من سوريا بالكامل, و ذلك بالتزامن مع تصريحات رئيس النظام التركي بنيته شن عدوان على الارضي السورية بحجة محاربة القوات التي شكلها الاحتلال الامريكي شمال سورية, و يأتي الإنسحاب الأمريكي من مناطق حشدت تركيا على تخومها قوات عسكرية من الجيش التركي و الجماعات الارهابية.

سبوتنك - وكالات