الولايات المتحدة تعلن رسمياً بدء سحب قواتها من سوريا

جهينة نيوز:

أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت سحب قواتها المنتشرة في سوريا ، مشيرة إلى انتقال الحملة الأمريكية هناك إلى مرحلة جديدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "بدأنا بإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن فيما ننتقل إلى مرحلة جديدة من هذه الحملة".

وشددت ساندرز مع ذلك على أن "هذه الانتصارات على داعش في سوريا ليست مؤشرا على نهاية التحالف الدولي أو حملته".

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن تنظيم "داعش" كان قبل 5 سنوات "قوة كبيرة وخطيرة في الشرق الأوسط"، لكن "الولايات المتحدة دحرت دولة الخلافة عن وجه الأرض" بحسب زعمها.

وشددت ساندرز مع ذلك على "استعداد الولايات المتحدة وحلفائها للعمل من جديدة على كل المستويات لحماية المصالح الأمريكية عند الضرورة"، مضيفة: "سنواصل العمل على حرمان الإرهابيين الإسلاميين من الأراضي والتمويل والدعم وأي وسائل أخرى قد يستخدمونها لعبور حدودنا".

ويأتي هذا الإعلان من البيت الأبيض بعد أن صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن الولايات المتحدة تمكنت من هزيمة "داعش" في سوريا، وضرورة تحقيق هذا الهدف كانت السبب الوحيد لبقاء قوات بلاده في الولايات المتحدة.

وتقود الولايات المتحدة في سوريا منذ صيف عام 2014 قوات التحالف الدولي الغير شرعي و الذي تزعم واشنطن أنه مناهض لـ"داعش" والذي يدخل ضمن تشكيلته أكثر من 60 دولة، دون أي دعوة أو موافقة من دمشق، و بدون أي قرار دولي و قدر إرتكب العدد من المجازر متكررة بحق السوريين.