أمريكية تعتدي بالضرب المبرح على طالبة سورية (فيديو)

جهينة نيوز:

أظهر تسجيل مصور تعرض طالبة سورية ترتدي الحجاب لاعتداء من قبل فتاة أمريكية، داخل إحدى المدارس بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الفتاة السورية تدعى شيماء، وتعرضت يوم الجمعة لهجوم عنصري في المدرسة الثانوية "Chartiers Valley" بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحدة.

وأظهر التسجيل دفع الفتاة الأمريكية للفتاة السورية على الأرض، وتوجيه عدة لكمات على وجهها مباشرة داخل أحد حمامات المدرسة.

وقال قائد شرطة بلدة "كولييه" بولاية بنسلفانيا، كريغ كامبيل، إن الواقعة "لا يبدو أنها ذات صلة بأية دوافع دينية أوعرقية، أو ما يرتبط بكونها جريمة كراهية"، بحسبما نقلته صحيفة "نيوزويك".