استشهاد مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي “داعش” في محيط القريتين بريف حمص

جهينة نيوز:

استشهد مدني جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم”داعش” في ريف حمص الجنوبي الشرقي.

وذكرj سانا في حمص أن لغما أرضيا من مخلفات إرهابيي “داعش” انفجر ضمن الأراضي الزراعية التابعة لمدينة القريتين بالريف الجنوبي الشرقي ماتسبب باستشهاد أحد المزارعين.

وأصيب مدني بجروح في الـ 12 من الشهر الجاري نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات الارهابية أثناء قيامه بأعمال زراعية فى محيط قرية عين الدنانير بريف حمص الشمالي الشرقي.

وتعمد التنظيمات الإرهابية ولا سيما تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة إلى زرع الألغام والعبوات وتفخيخ المنازل والشوارع الرئيسية والأراضي الزراعية قبل اندحارها من القرى والبلدات التي كانت تنتشر فيها في محاولة منها لدب الذعر والهلع في نفوس المواطنين لمنعهم من العودة إلى منازلهم التي هجرتهم منها.