إطلاق قمر صناعي ايراني الى الفضاء الخارجي قريبا

جهينة نيوز:

اعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات "محمد جواد آذري جهرمي" ان القمر الصناعي المحلي "بيام امير كبير" سيتم تسلمه الاسبوع الجاري واطلاقه الى الفضاء الخارجي ووضعه في المدار قريبا، يليه القمر الصناعي "ظفر".

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال تفقده اليوم الاربعاء المركز الفضائي بجامعة "العلوم والصناعة"، وقال: ان الدافع الرئيسي لتواجدي اليوم هو متابعة المشاريع الفضائية، وسأتفقد الاربعاء المقبل قسم الابداع بالجامعة.

واضاف آذري جهرمي: ان جامعة العلوم والصناعية قامت باجراءات قيمة في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT والفضاء، وهناك بعض التأخير في مجال الفضاء ينبغي الاسراع فيه.

وتابع قائلا: ان القمر الصناعي "ظفر" بجامعة العلوم والصناعة تبلغ دقته ضعفي السعة الحالية، ومن هذا المنطلق فان البلاد بحاجة اليه، ويجب الاسراع في تسليمه.

واضاف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: ان القمر الصناعي "بيام امير كبير"سيتم تسلمه خلال الاسبوع الحالي، واول قمر صناعي سيتم وضعه في المدار، ومن ثم يجب الاسراع في تسليم القمر الصناعي "ظفر" بجامعة العلوم والصناعة، مشيرا الى ان القمر الصناعي "امير كبير" تبلغ دقته صوره 45 مترا ويبقى في المدار 3 سنوات، لكن القمر الصناعي "ظفر" تبلغ دقة صوره 22.5 متر وبحلول العام الربع الاول من 1423 ، يجب أن يكون دقة الصور التي يرسلها القمر الصناعي أقل من متر واحد.

فارس