وفاء الكيلاني تغيب عن "أم بي سي" وحديث عن انضمامها لقناة أخرى

جهينة نيوز

أثار عدم عرض حلقة جديدة من برنامج "تخاريف" الذي تقدّمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة "أم بي سي" الكثير من علامات الاستفهام حيث أعيد عرض حلقة الفنانة نانسي عجرم في حين أنّه كانت الدمية "أبلة فاهيتا" ضيفة الاسبوع الماضي ولم يعلن بعدها عن اسم الضيف الجديد كما جرت العادة.

وكان متوقّعاً ان تعرض حلقة الراقصة فيفي عبده التي يترقّبها الجمهور نظرا لأجواء المرح التي تنشرها.

في مقابل عدم عرض حلقة جديدة من البرنامج انتشرت أخبار عن انضمام الكيلاني إلى قناة "دي أم سي" المصرية، وانها بالفعل بدأت تحضّر لبرنامج جديد سيكون ذا طابع مختلف تماماً عما سبق أن قدّمته.

وتعاقد "دي ام سي" مع الكيلاني إن صحّ، يأتي بعد سنتين من تعثر اولى المفاوضات معها حيث سبق ان تم التفاوض معها منذ عامين ومع بداية انطلاق القناة ووصلت إلى اتفاق معها لتقديم برنامج، في وقت كانت الكيلاني خارج خريطة برامج قناة "ام بي سي" للعام 2016 وحكي وقتها عن بعض الجفاء بين الكيلاني والقناة، ولكن عادت المياه إلى مجاريها بينهما، حيث كان عراب هذا الامر الفنان تيم حسن زوج الكيلاني، لتقدّم فكرة برنامج "تخاريف" والذي تنوع فيه الضيوف بين نجوم الصف الأول وفناني الصف الثاني اضافة الى حلقات خاصة تتناول قضايا إنسانية.