‏‏ريال مدريد يعثر أخيرا على بديل رونالدو!

جهينة نيوز

‏كشفت صحيفة دون بالون الإسبانية صباح اليوم الأربعاء عن رغبة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في التعاقد مع النجم الإنجليزي جادون سانشو جوهرة نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي فإن داخل نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، يعتبرون الشاب الإنجليزي جادون سانشو الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، كريستيانو رونالدو الجديد والذي انتقل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.

وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز مستاء للغاية من مستوى الثنائي ماركو أسينسيو وفرانشيسكو إيسكو، ويريد بشدة التعاقد مع جادون سانشو من دورتموند ليحل محلهما في الموسم القادم.

واكدت على أن إدارة اللوس بلانكوس ريال مدريد تحتفظ بعلاقة جيدة للغاية مع بوروسيا دورتمود، وتستعد لتقديم عرضا بقيمة 70 مليون يورو للتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو.

جدير بالذكر أن جادون سانشو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، قدم موسما رائعا للغاية مع بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل ستة أهداف و11 تمريرة حاسمة في 23 مباراة بجميع المسابقات.