موسكو: الوجود الأمريكي غير الشرعي في سوريا يعيق التسوية

الأربعاء, 19 كانون الأول 2018 الساعة 15:53 | سياسة, عالمي

موسكو: الوجود الأمريكي غير الشرعي في سوريا يعيق التسوية

جهينة نيوز

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة في سوريا، وعلى وجه الخصوص في مخيم الركبان، يتحول إلى عائق في طريق في طريق التسوية السورية.

وأوضحت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية اليوم الأربعاء أن "الوجود الأمريكي في سوريا يتحول من عامل محاربة الإرهاب الدولي على عائق خطير في طريق التسوية. وهذه الأطروحة تنطبق تماما على الوضع في مخيم الركبان".

واكدت ات موسكو مصرة على إجراء تحقيق في هجوم الإرهابيين بأسلحة كيميائية على الأحياء السكنية في حلب.


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