"هيونداي" تعتمد بصمات الأصابع لفتح وتشغيل السيارات

جهينة نيوز

أنشأت شركة هيونداي نظام سيارات مستقبليا يتيح للسائقين فتح سياراتهم وتشغيلها بمجرد مسح بصمات أصابعهم.

ومن المقرر أن يطرح هذا النظام لأول مرة في السيارات الجديدة "Santa Fe SUV"، والتي سيتم إطلاقها في السوق الصينية مع بداية العام 2019، وفقا لموقع "ZDNet".

وصمم الماسح الضوئي لبصمات أصابع اليد في مقبض الباب بالإضافة إلى مكان تشغيل السيارة، ويمكن تسجيل بصمات أكثر من سائق للسيارة نفسها.

وعندما يقوم السائق بإلغاء قفل السيارة، يتم مسح بصمات أصابعه وإرسال البيانات المشفرة إلى السيارة، واعتمادا على بيانات من فتح السيارة، ستكون الأخيرة قادرة على التكيف مع إعدادات خاصة، مثل تغيير وضع المقعد أو زاوية المرايا وغير ذلك.

كما تخطط الشركة لإضافة إعدادات مخصصة لدرجة الحرارة والرطوبة وعجلة القيادة. وستشمل ميزات التكنولوجيا الفائقة الأخرى، التعرف على الصوت وشحن الهاتف لاسلكيا.

وتقول الشركة الكورية لصناعة السيارات إن نظام بصمات الأصابع سيكون قادرا على التمييز بين مستويات الكهرباء في أجزاء مختلفة من الإصبع، لتحديد ما إذا كانت البصمة للمستخدم الحقيقي أو أنها بصمة أحد المحتالين.

وأكدت هيونداي أن التكنولوجيا دقيقة لدرجة أن معدل الخطأ فيها يبلغ 1 في 50 ألف.

ولا تعد هيونداي الشركة الأولى التي تعتمد الماسح الضوئي لبصمات المستخدم كوسيلة لتشغيل السيارة، حيث تتيح سيارة "Tesla Model 3s" للمستخدمين القدرة على تشغيلها باستخدام الهاتف الذكي كماسح ضوئي للبصمات وفقا لموقع "إنغيدجت".

المصدر: ديلي ميل