رسالة ايرانية الى ترامب: سنمرغ أنفك في التراب!

جهينة نيوز

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن إيران ستمرغ أنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التراب كسلفه بارك أوباما.

وأضاف شمخاني في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية أن "أمريكا بتكثيف ضغوطها في الحظر على إيران تريد إيجاد هوة بين أركان السلطة من جهة ومن جهة أخرى بين السلطة وأبناء الشعب الإيراني".

ولفت شمخاني الى ان ايران أثبتت ومن خلال تضامنها أن الحظر نتائجه معلومة، وأن التضامن بين القوات المسلحة والحكومة وأبناء الشعب بات أكثر مما يتصوره الأعداء، وأن الشعب الإيراني بصموده ووقوفه إلى جانب قيادته، سيمرغ أنف ترامب بالتراب" يضيف شمخاني.

وقال: "اليوم وفي ذروة الحرب الاقتصادية والنفسية الشاملة التي يشنها العدو ضد نمو وتقدم إيران، ينبغي علينا كما في مرحلة الدفاع المقدس الدفاع عن كيان الدين والوطن والشعب بروح زاخرة باليقظة والفطنة والتضحية والصبر والمقاومة والصمود".

وتابع شمخاني أن "أمريكا بتشديدها الحظر والضغوط تسعى لإيجاد شرخ داخل جهاز الحكم في البلاد وعزل الشعب عن الدولة ولكن من الواضح عمليا بعد الحظر، هو تعزيز التلاحم بين السلطات الثلاث والقوات المسلحة والحكومة، وتوطيد التضامن الوطني أمام غطرسة أمريكا".

وأكد أن هذا الأمر أدى إلى إغضابهم وهو ما يتضح تماما في تصريحاتهم الخارجة عن المنطق والعرف و"بالمقابل فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستراتيجية الاقتصاد المقاوم الهادف المبني على الإنتاج والعلم الموّلد وبالاعتماد على الطاقات الداخلية والقدرات المحلية تتخذ الخطى في مسار التنمية الوطنية وتمرغ أنف ترامب بالتراب كسلفه أوباما".