اطلاق صاروخ فضائي هندي جديد لدعم قدرات القوات الجوية

جهينة نيوز

أطلقت مؤسسة بحوث الفضاء الهندية اليوم الأربعاء صاروخاً إلى الفضاء يحمل على متنه قمر اتصالات حديث "غي أس إي تي - 7أس"، لدعم إمكانات الجيش الهندي في الفضاء.

وأشار رئيس المنظمة كايلاسفاديفو سيفان، إلى أن الأمر يتعلق بأحدث قمر صناعي بوزن يتجاوز الطنين، والذي بدوره سيجمع كل قنوات الاتصال لكل قوات ووسائل سلاح الجو في شبكة واحدة. ومن المنتظر أن يقوم الصاروخ بإيصال القمر الصناعي إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض، والذي وسيعمل فيه لمدة ما يقارب التسعة أعوام.

وتم إطلاق الصاروخ الحامل "غي أس إل إف — إم كي 2" والذي بثته جميع القنوات التلفزيونية الهندية الرئيسية، في الساعة 16.12 بالتوقيت المحلي من مطار شريهاريكوتا الفضائي الواقع على جزيرة في خليج البنغال.

ووفقاً لتقييمات الخبراء كلفّ تنفيذ مشروع "غي سي إي تي — 7أس"، حوالي 6-8 مليار روبية (أي ما يقارب 850 مليون — 1.15 مليار دولار أمريكي). وهو واحد من أغلى الأقمار الصناعية للاتصالات من بين أكثر من 30 قمراً صناعياً تم إنشاؤها في الهند.