طعن 3 أشخاص داخل أحد المراكز الطبية في لندن

الأربعاء, 19 كانون الأول 2018 الساعة 15:03 | مجتمع, حوادث

طعن 3 أشخاص داخل أحد المراكز الطبية في لندن

جهينة نيوز

قالت شرطة لندن اليوم الأربعاء إن شخصا تم إلقاء القبض عليه للاشتباه في طعنه ثلاثة أشخاص بمركز طبي في العاصمة البريطانية.

وذكرت شرطة لندن عبر موقعها الإلكتروني، إنه "تم استدعاء الشرطة بعد بلاغ عن حادث طعن بمركز صحي بطريق سان ستيفين بتاور هامليتس"، مضيفة أن رجال الشرطة، فور وصولهم لموقع الحادث، "وجدوا ثلاثة أشخاص مصابين بجروح خطيرة ناتجة عن الطعن".

وتابع البيان: "تم نقل الجرحى للمستشفى، واعتقال شخص بمكان قريب ونقله للمستشفى مجروحا".

​بدورها ذكرت صحيفة "ذا صن" اللندنية أن الحادث وقع في الجزء الشرقي من العاصمة البريطانية عند الساعة 11:00 صباح اليوم، دون أي معلومات عن حالة المصابين.

وأضافت أن الشرطة احتجزت شخصا آخر بالقرب من مركز "سان ستيفنز" الطبي وتم نقله إلى المستشفى هو الآخر وهو يعاني من إصابة مبهمة.


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