العدوان السعودي يواصل خرق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

جهينة نيوز

واصلت قوى العدوان السعودي الأمريكي صباح اليوم الأربعاء خروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وأوضح مصدر عسكري يمني لـ"المسيرة نت" أن مدفعية العدوان قصفت مدينة الشباب بمديرية الحالي بعدد من القذائف، فيما قامت جرافتان عسكريتان تابعة للعدوان باستحداث تحصينات شرق مدينة الشباب.

وأضاف المصدر أن الغزاة والمرتزقة نفذوا عملية تسلل على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في مثلث مقبنة جنوب حيس.

وفي هذه الأثناء واصلت طائرات العدوان الحربية والتجسسية تحليقها المكثف على مدينة الحديدة ومديرياتها الشرقية والجنوبية.

ومنذ يوم أمس وقوى العدوان تواصل خروقاتها في محافظة الحديدة لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء وفقا للاتفاق الذي جرى التفاهم بشأنه في مشاورات السلام اليمنية في العاصمة السويدية استكهولم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أمس الثلاثاء، أن أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية ملتزمون بوقف إطلاق النار في الحديدة في الوقت الذي يخرق العدوان ومرتزقته اتفاق التهدئة مستغلين تأخر وصول اللجنة المكلفة من الأمم المتحدة بالإشراف على وقف إطلاق النار.

وأضاف ان طيران العدوان الحربي والاستطلاعي يحلق في سماء الحديدة بشكل مكثف بالتزامن مع قصف المرتزقة لعدد من الأحياء والمناطق السكنية بالحديدة بأكثر من 38 قذيفة مدفعية و14 صاروخا وقصف بالأسلحة المتوسطة وتحصينات وحفريات تقوم بها جرافات المرتزقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المرتزقة استهدفوا مدينة الشعب بصاروخين موجهين كما قصفوا بصاروخ كورنيت شارع الخمسين وصاروخ كورنيت آخر باتجاه فندق الاتحاد بالتزامن مع قيام الجرافات ببناء تحصينات ومتارس وحفريات قبالة مدينة الشعب مع قصف كثيف بالأسلحة المتوسطة باتجاه شارع الخمسين.

وأضاف أن مرتزقة العدوان أطلقوا 10 صواريخ و9 قذائف مدفعية منها 7 قذائف هاون وقصف بالأسلحة المتوسطة باتجاه الزعفران وقذيفة هاون سقطت شرق الواحة وأخرى سقطت في مدينة الشعب كما قصفت مدفعية المرتزقة بالجريبة ب 18 قذيفة منطقة كيلو 16.

وأشار العميد سريع إلى أن المرتزقة أطلقوا 9 قذائف باتجاه الجاح الأسفل كما نفذوا محاولة تسلل شرق حيس، كما لفت إلى أن المرتزقة دفعوا بتعزيزات من الخوخة باتجاه المنظر وكيلو 16.

وكانت قوى العدوان السعودي الأمريكي قد نفذت، أمس الثلاثاء، عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية جنوب غرب مديرية حيس استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بعد ساعات من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، كما قامت جرافة عسكرية بعمل تحصينات شرق مدينة الشباب بشارع الـ90 بمديرية الحالي.