ادانة منظمة خيرية تابعة لترامب واصدار قرار بوقف عملها!

جهينة نيوز

أصدرت المدعية العامة لولاية نيويورك، باربرا أندروود، قرار بحل مؤسسة خيرية تابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لوثائق صادرة من المحكمة فإنه في غضون 30 يوما ستنقل مؤسسة ترامب أصولها إلى منظمات غير ربحية أخرى، وهؤلاء بدورهم يجب أن يحصلوا على موافقة المدعية العامة أندروود وفقا لقناة "إن بي سي".

وأكدت المحكمة في بيان أن أسباب حل المؤسسة يعود إلى تعاونها غير القانوني مع المقر الانتخابي لترامب، وأشارت المستندات الصادرة عن المحكمة إلى أن المؤسسة كانت مجرد "دفتر شيكات" عملت لصالح حملة ترامب الرئاسة في عام 2016 وأيضا لصالح مشروعاته الاستثمارية.

ورفضت قاضية بولاية نيويورك الأمريكية، في وقت سابق، طلب الرئيس دونالد ترامب وقف الدعوى القضائية.

وتتضمن الدعوة التي بدأت في 14 يونيو/ حزيران اتهامات أيضا لأبناء ترامب وهم دونالد الابن وإريك وإيفانكا التي تعمل مستشارة كبيرة لوالدها.