الفنانة يارا تهنئ ميسي بمناسبة فوزه بالحذاء الذهبي وتوجه له هذه الرسالة

جهينة نيوز

أعربت الفنانة اللبنانية يارا عن فرحتها الشديدة بفوز اللاعب العالمي وأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه، وكتبت تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر موجهة فيها رسالة لنجمها المفضل في عالم المستديرة.

وبما أن الفنانة يارا معروف عنها عشقها الكبير لنادي برشلونة وتحديدًا للاعب الأرجنتيني، فقامت بمشاركة صورة تم التقاطها لها بجانب ميسي في إحدى المباريات التي حضرتها في إسبانيا، وتركت عليها تعليقًا قالت فيه: " صار فينا نقول مبروك مش معقول تمرق هيك يعني بلا ما نبارك عيب مبروك ميسي".