الصين: مستقبل سوريا يحدده شعبها

جهينة نيوز

دعت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وقالت هوا تشونيينغ في معرض تعليقها على تصريح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا: "كان الجانب الصيني وما زال يدعو دائما لاحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والدفاع عنهما ويجب أن يحدد مستقبل سوريا من قبل الشعب السوري".

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية أنه على جميع الأطراف المعنية العمل على ضمان تقدم عملية التسوية السياسية المشتركة، وذلك وفقا لما نص عليه مجلس الأمن الدولي.

يذكر أنه سبق وصرح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، بأنه لم تعد الولايات المتحدة تسعى إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، إلا أنه مع ذلك حذر من أن الدول الغربية لن تقدم له أي مساعدة حتى يغير "النظام" سياسته.

وكان وانج يي عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، قال في تصريحات نهاية الشهر الماضي، إن بلاده تحترم سيادة سوريا واستقلالها، وتدعم تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف عقب لقائه مع نائب رئيس الوزراء السوري وزير الخارجية وليد المعلم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن القضية السورية يجب أن تحل بالوسائل السياسية، وإن الصين دعت دائما إلى احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية.

وأعرب وانج عن سعادة بلاده لرؤية الوضع في سوريا يشهد تطورا مطردا بالجهود التي يبذلها الشعب السوري.

وشدد على أن الصين تولي أهمية كبيرة للعلاقات الصينية السورية، وأنها حريصة على القيام بدور إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار في سوريا.